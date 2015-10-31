رحيل الممثل Al Molinaro عن عمر ناهز 96 عاماً

توفي الممثل الأمريكي المعروف بـ Al Molinaro ، عن عمر ناهز 96 عاماً.

وقد أعلن خبر الوفاة Michael Molinaro إبن الراحل، وقال إن والده فارق الحياة داخل مستشفى Verdugo Hills في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، إثر مضاعفات مرض الحصى في المرارة.

Al Molinaro الذي عرف من خلال مشاركته في مسلسل Happy Days الشهير، عاش أيامه الأخيرة مع زوجته الثانية Betty Molinaro، وإبنه Michael من زواجه الأول، وأحفاده الثلاثة.