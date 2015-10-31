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بالصور: Karla Kardashian شقيقة Kim الخفيّة تظهر فجأة

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السبت 31-10-2015 16:15

سبق لمقدمة البرامج الأمريكية Ellen DeGeneres أن أطلّت على طريقة Nicki Minaj وSofia Vergara وأمل علم الدين وغيرهن، إلا أنها في هذه السنة قرّرت الاحتفال بعيد الهالوين على طريقة النجمات Kardashian، اللواتي يُعتبرن من نجمات المجتمع الأكثر شهرة في هوليوود والعالم.
DeGeneres (57 عاماً)، التي استضافت مؤخراً Caitlyn Jenner لتسليط الضوء على قضية تحوّلها جنسياً من رجل إلى امرأة، لم تتقمص هذه المرة دور إحدى الشقيقات Kardashian، إنما ابتكرت لنفسها شخصية جديدة تحمل اسم Karla Kardashian، وقالت إنها الشقيقة الصغرى والأقل شهرة لـ Kim و Chloe و Kourtney.
وبدا تأثر Ellen بإطلالات Kim واضحاً بواسطة الشكل الذي ظهرت به، إذ ارتدت ثياباً ضيّقة ومكشوفة عند الصدر.
يُشار إلى أنKim Kardashian ، التي نشرت قبل أشهر كتاباً تحت عنوان Selfish، تشاركت سابقاً مهاراتها مع Ellen DeGeneres، وأعطتها درساً في أخذ لقطات الـSelfie.

 

الصور الرسمية لعائلة Kardashian في نهاية العام

 

 

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