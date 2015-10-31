حسناء عراقية تتفوق على الرئيس أوباما

تفوقت خبيرة التجميل العراقية هدى قطان على الرئيس الأمريكي باراك أوباما من حيث عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، لتكون في المرتبة السابعة والثمانين، ضمن الشخصيات الأكثر متابعة حول العالم.

وبات اسم قطان واحداً من أشهر الأسماء في عالم مساحيق التجميل، خصوصاً بعد إطلاقها مجموعة الرموش الاصطناعية الخاصة بها.

وحسب ما ذكرت وكالة الـ CNN الأمريكية، تقول السيدة هدى قطان: "لطالما رغبت في أن أصبح سيدة أعمال أدير إمبراطورية كبيرة، لديها منتجات متعددة، ليست للاستخدام فحسب، بل للإلهام أيضاً. كانت هناك تحديات عدة، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في نجاحنا".

وأضافت: "حينما أطلقنا المجموعة وسميناها Hoda Beauty تلقيت الكثير من الملاحظات حول ضرورة تغيير الاسم إن أردنا التوجّه إلى السوق الغربية، ولكنني رفضت.. فأنا هدى، وفي النهاية نحن عرب".

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