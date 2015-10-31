أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم -
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد -
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا -
صور| الاحتفال بيوم اليتيم في حديقة التاريخ ببورسعيد -
حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حسناء عراقية تتفوق على الرئيس أوباما

Google+ Print

السبت 31-10-2015 16:56

تفوقت خبيرة التجميل العراقية هدى قطان على الرئيس الأمريكي باراك أوباما من حيث عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، لتكون في المرتبة السابعة والثمانين، ضمن الشخصيات الأكثر متابعة حول العالم.
وبات اسم قطان واحداً من أشهر الأسماء في عالم مساحيق التجميل، خصوصاً بعد إطلاقها مجموعة الرموش الاصطناعية الخاصة بها.
وحسب ما ذكرت وكالة الـ CNN الأمريكية، تقول السيدة هدى قطان: "لطالما رغبت في أن أصبح سيدة أعمال أدير إمبراطورية كبيرة، لديها منتجات متعددة، ليست للاستخدام فحسب، بل للإلهام أيضاً. كانت هناك تحديات عدة، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في نجاحنا".
وأضافت: "حينما أطلقنا المجموعة وسميناها Hoda Beauty تلقيت الكثير من الملاحظات حول ضرورة تغيير الاسم إن أردنا التوجّه إلى السوق الغربية، ولكنني رفضت.. فأنا هدى، وفي النهاية نحن عرب".

 

طفلة بريطانية تتفوق على ألبرت آينشتاين بذكائها

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي