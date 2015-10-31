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تامر حسني يزف عضو فريق واما

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تامر حسني يزف عضو فريق واما تامر حسني يزف عضو فريق واما

السبت 31-10-2015 17:09

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل، تصويرــ شريف عبد ربه

احتفل مطرب فريق واما أحمد الشامي بزفافه إلى رغدة، وهي فتاة من خارج الوسط الفني. وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، مثل: أشرف زكي وزوجته الممثلة روجينا، وهشام ماجد، ومحمد عطية، وماجد المصري، ومحمد حماقي، وكريم محمود عبد العزيز، بالإضافة غلى أعضاء فريق واما: أحمد فهمي، ومحمد نور، ونادر حمدي.
استمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وأحياه المطرب تامر حسني، الذي غنى عدداً كبيراً من أغنياته، وسط تفاعل الحضور بالرقص والغناء، كما غنّى العريس والعروس أيضاً، بالإضافة إلى مشاركة كلّ من محمد نور وأحمد فهمي.

 

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