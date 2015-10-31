بسبب هذا الدور السلطانة مريم تقطع إجازتها وتعود إلى الشاشة

بعد زواجها وإنجابها نجلها الوحيد علي ديمير الذي بلغ عامه الأول، قررت النجمة التركية بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم في "حريم السلطان"، العودة إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل درامي جديد ستبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.

المسلسل يعالج قضيّة العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه حول العنف الذي تتعرض له النساء التركيات، في خطوة لنشر الوعي لدى النساء بحقوقهن ليعرفنّ كيف يواجهنّ العنف، على أمل إنهاء هذه الظاهرة.

وكانت بيلين كاراهان قد اختارت الإبتعاد فترة طويلة عن الشاشة للتفرغ لرعاية ابنها، إلا أنها عندما قرأت نصاً مختلفاً يناقش برؤية ناضجة وضع المرأة التركية المعنفة ، قررت العودة بسرعة إلى العمل، تاركة ابنها برعاية زوجها ووالدتها.

وسيشارك بيلين البطولة النجم التركي يوردير أوكور الذي حقق نجاحاً كبيراً في مسلسل "القبضاي".