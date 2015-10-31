كارين رزق الله أفضل ممثلة لبنانية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فازت النجمة اللبنانية كارين رزق الله بلقب أفضل ممثلة لبنانية إلى جانب مواطنتها نادين نسيب نجيم عن مسلسلها "قلبي دق" في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 الأوسع عربياً بعدد فئاته الدرامية التي أنصفت المبدعين العرب.

واستحقت كارين رزق الله الفوز بلقب أفضل ممثلة لبنانية لعام 2015 عن جدارة حيث لاقت إعجاب جمهورها الذي عرفها وأحبها بالأدوار الكوميدية بشخصية تينا الرومانسية المثالية التي عشقت سامي (يورغو شلهوب) للنهاية بعد أن تزوجته وقلبها خال من مشاعر الحب نحوه، وتآمرت الظروف وإخوتها عليهما. ولكن الحب نشأ في قلبيهما وتحول إلى غرام قوي لا تمحوه الأيام ولا العذابات ،وحين قررا الطلاق ،حالفهما الحظ ثانية واجتمعا مجدداً في الحلقة الأخيرة.

كارين رزق الله لم تتفوق كممثلة درامية حققت لنفسها نقطة تحول هامة ومصيرية لها أثبتت من خلالها أنها ممثلة ناجحة باللونين الرومانسي والكوميدي معاً في "قلبي دق" فحسب، بل هي أيضاً تفوقت كسيناريست لبنانية عربية لكتابتها نصاً رومانسيا دافئاً أعادنا لدراما السبعينيات اللبنانية الناجحة،وبثنائيتها الرومانسية الحميمية مع يورغو شلهوب شريكها ببطولة (قلبي دق) أعادتنا إلى زمن أجمل الثنائيات اللبنانية الناجحة وبالأخص: هند أبي اللمع وعبد المجيد مجذوب،وألسي فرنيني وجورج شلهوب. وقد كسبت الدراما اللبنانية في نص مسلسل (قلبي دق) كاتبة دراما عربية مبدعة جديدة في اللون الرومانسي تحديداً وأيضاً باللون التراجيدي، كما كسبت الدراما اللبنانية ممثلة لبنانية -عربية ذات حضور ناعم سهل عليها امتلاك قلب المشاهد بأدائها الدافىء الذي يمسّ القلب بتلقائية وبساطة داخلية عفوية جذابة ونادرة التوافر في كثير من الممثلات اللبنانيات الشابات اللواتي يؤدين بعض مشاهد الحب والحزن ببرودة قطبية عجيبة. وربما كون إمرأة مخرجة مسلسلها "قلبي دق" وهي : غادة دغفل زاد من جرعة العمق الرومانسي والبصري في "قلبي دق" حيث أحسنت هي الأخرى إدارة أبطال العمل باقتدار وحس فني عال يحسب لها. وربما بذلك تفوقت على مخرجين رجال أكثر خبرة منها مؤكد لكنهم أقل منها حساسية ورومانسية وقدرة على تقديم دراما رومانسية جميلة.

ونتوقع من شركات الإنتاج العربية واللبنانية الذكية سرعة إستثمار مواهب كارين رزق الله ككاتبة وكممثلة في دراما عربية ضخمة إلى جانب نجم عربي يمتلك الحضور والجاذبية وصدق الأداء مثلها، ليقدما معاً عملاً يفاجئنا ويسعدنا كمشاهدين عرب في رمضان 2016 القادم خاصةً بعد فشل بعض الممثلات اللبنانيات المدللات إنتاجياً في تحقيق نفس حضور وكاريزما كارين في "قلبي دق" أو تحقيق نسبة مشاهدة عالية غير مسبوقة في لبنان وبعض الدول العربية باستثناء نادين نسيب نجيم شريكتها بلقب أفضل ممثلة لبنانية لعام 2015 عن "تشيللو".

ويستحق (قلبي دق) نيل حق العرض الثاني العربي في القناة الأعلى مشاهدة عربياً : mbc،حتى من لم يره من المشاهدين العرب أو الخليجيين متابعته جيداً هذه المرة بعيداً عن ماراثون رمضان الذي تظلم فيه الكثير من الأعمال الجيدة والراقية والجميلة.

"قلبي دق" من تأليف وبطولة: كارين رزق الله،يورغو شلهوب،ميشال حوراني،ستيفاني سالم،عصام الأشقر،وداد جبور، إخراج: غادة فيليب دغفل.

"سيدتي" تتمنى للكاتبة والممثلة كارين رزق الله دوام النجاح والتقدم في جميع أعمالها.

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