“فينيس ميديا” : سحبنا إعلاناتنا من برنامج ريهام سعيد وليس من قناة النهار (فيديو)

كتبت : إنجي لطفي

قال أسامة برهامي، مدير عمليات شركة “فينيس ميديا”، إن شركته التي تعمل وكيلاً إعلانياً لعدد من الشركات المعلنة ببرنامج “ًصبايا الخير” قد سحبت إعلاناتها من هذا البرنامج فقط وليس من قناة النهار كلها.

وأضاف برهامي، في تصريحات لبرنامج بتوقيت مصر بقناة التلفزيون العربي: “القناة بها محتوى مختلف، وبها شخصيات جيدة جداً، وبها تنوع”.

وقال برهامي إن الشركات سحبت إعلانتها لأن الموضوع لها علاقة بالجانب الأخلاقي الذي رأى المجتمع أنه تم تجاوزه بالبرنامج، وأصحاب الشركات والمعلنين هم جزء من المجتمع ويتفاعلون معه، كما أن الموضوع مرتبط بتجنب الصورة الذهنية التي قد تربط بين املنتج وبين هذا البرنامج.

> وأكد برهامي أن شركته كانت قد قررت سحب الإعلانات صباح اليوم السابق، وقبل زيادة الحملات المطالبة بذلك.

ورداً على سؤال حول اعتبار مواقع التواصل واقعاً افتراضياً يجب ألأ يؤثر على الواقع الحقيقي، قال برهامي: “هوا واقع افتراضي لكن فارض نفسه، والنهاردة آليات جديدة للتأثير في الرأي العام لها وجود، ولو هيا مش مؤثرة مكانش حاجات كتير حصلت، وحملات كتير خاضتها لازم تؤخذ في الاعتبار طبعا”

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