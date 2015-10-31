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ذعر بين أهالى رشيد بالبحيرة لنفوق كميات كبيرة من الأسماك بنهر النيل

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ذعر بين أهالى رشيد بالبحيرة لنفوق كميات كبيرة من الأسماك بنهر النيل ذعر بين أهالى رشيد بالبحيرة لنفوق كميات كبيرة من الأسماك بنهر النيل
سادت اليوم حالة من الذعر والفزع بين أهالى مركز رشيد بالبحيرة، بعد نفوق كميات من الأسماك بنهر النيل بالقرب من قناطر إدفينا، لأسباب غير معلومة حتى الآن، وامتنع الكثير من المواطنين عن شراء الأسماك بكافة أنواعها تخوفا من إصابتهم بالتسمم، كما توافدوا على المحلات التجارية لشراء المياه المعبأة عوضا عن مياه الشرب خوفا من تلوثها.

من جانبها، كثفت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة من جهودها لمواجهة نفوق الاسماك بنهر النيل، وأكد ،ابراهيم الشيمى رئيس مدينة رشيد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المختلفة منعا لتسرب تلك الأسماك النافقة إليها، مع أخذ عينات من هذه الأسماك وتحليلها للوقوف على أسباب نفوقها.

وأضاف الشيمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم فتح قناطر إدفينا للمساعدة فى تنقية مياه النيل وزيادة نسبة الاكسجين فى المياه.

بدوره، أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على رفع حالة الطوارئ لمواجهة تلك الأزمة، حيث تم الدفع بعدد من مراقبى الصحة والتغذية بالتنسيق مع مباحث لمراقبة الأسواق وإعدام الكميات المتسربة بها، وإخطار شركة مياه الشرب لتحليل المياه بصفة دورية عند مآخذ محطات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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