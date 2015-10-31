وزير التموين: مد فترة صرف نقاط الخبز بداية كل شهر ولمدة 20 يوما

أصدر الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، قرارا بمد فترة صرف نقاط الخبز، وهى السلع الغذائية المجانية التى يحصل عليها المواطنون مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز، وذلك من 10 أيام إلى 20 يوما تبدأ من أول كل شهر.

وأضاف وزير التموين فى تصريحات له، أن قيمة السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنين بصرفها كل شهر مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز تصل إلى 500 مليون جنيه شهريا، بمتوسط يتراوح من 40 جنيها إلى 60 جنيها لكل بطاقة شهريا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتى يحصل من خلالها المواطنين على الخبز بالكروت الذكية بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا، إضافة إلى صرف سلع مجانية مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.