الكاتب الكبير مجدى الجلاد ينضم لكتاب "اليوم السابع"

ينضم الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير الأستاذ مجدى الجلاد إلى قائمة كتاب "اليوم السابع"، وذلك من خلال كتابة مقال أسبوعى ينشر بالجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى ابتداء من الثلاثاء القادم.

يتناول الكاتب الكبير فى مقاله، الذى سينشر الثلاثاء من كل أسبوع بالصفحة الأخيرة بالجريدة، بالتحليل كافة القضايا والأحداث الجارية التى يمر بها الوطن والمنطقة لما يمتلكه من خبرات إعلامية وصحفية وحياتية اكتسبها خلال مشواره المتميز فى بلاط صاحبة الجلالة والعمل التليفزيونى.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير مجدى الجلاد، ترأس تحرير جريدة المصرى اليوم، قبل أن ينتقل منها إلى رئاسة تحرير جريدة الوطن، واستطاع من خلال رئاسته لكلتا الجريديتن أن يترك بصمة واضحة ومؤثرة فى مجال العمل الصحفى، كما يواصل حاليا إثراء العمل التليفزيونى من خلال برنامجه "لازم نفهم" على فضائية سى بى سى إكسترا.

و"اليوم السابع" ترحب بالكاتب والإعلامى الكبير وتثق فى أنه سيكون إضافة كبيرة لصفحات الرأى بالجريدة بما يمتلكه من قدرة على طرح كافة القضايا الشائكة.

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