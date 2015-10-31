"الرقابة المالية": مليار دولار حجم أقساط التأمين عالميا على حوادث الطيران

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق التأمين عالمياً على الطيران تزيد أقساطه على مليار دولار، مشيرا إلى أن الإحصاءات توضح أن الطيران أكثر وسائل السفر أمنا، وأن الوفيات من حوادث الطيران تمثل 2 من كل 100 مليون راكب، وكان الرقم فى الستينيات من القرن الماضى مع بدء انتشار الطائرات النفاثة 133 من كل 100 مليون راكب.

وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بالتأمين على حوادث الطيران هناك ثلاثة أنواع من التغطية التأمينية، الأولى على جسم الطائرة والثانية على المسئولية تجاه الركاب والثالثة فيما يخص الأضرار التى يتسبب فيها الحادث وتصيب آخرين على سبيل المثال المبانى والممتلكات التى تسقط عليها طائرة وتقوم العديد من شركات الطيران بالتأمين من خلال وثيقة على أسطولها الجوى بكامله، وجرى العمل أن تقوم شركة التأمين بإعادة تأمين لدى أكثر من شركة، وذلك لتجنب خسارة كبيرة تتحملها منفردة فى حال وقوع خطر مؤمن منه.

وكشف سامى أن العالم على مدى العامين الماضيين شهد عدد من حوادث الطائرات أشهرها التابعة للخطوط الماليزية والطائرة الألمانية التى سقطت فوق فرنسا فى طريقها من أسبانيا. وكذلك سقطت طائرة جزائرية فوق الصحراء وسقوط طائرة إير آسيا الإندونيسية.

يذكر أنه تم الإعلان عن مقتل جميع ركاب الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء فجر اليوم وأنه لا يوجد ناجون بين 224 شخصا هم عدد الركاب بمن فيهم طاقم الطائرة الذين قد لقوا مصرعهم وفارقوا الحياة إثر الحادث.

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