بالفيديو.. طالبة منتقبة تحرج شابا تقدم لخطبتها بجامعة الأزهر

أراد شاب اتباع التقليعة الجديدة التي انتشرت مؤخرًا بالتقدم لخطبة فتاة أحلامه أمام الكلية التي تدرس بها بجامعة الأزهر، وسط حشد من زميلاتها ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتحولت لحظات الفرح إلى لحظات من الإحراج الشديد.

فبعد أن اصطفت الطالبات للاحتفال بالمناسبة وقف الشاب حاملًا إكليلًا من الورود ظهرت الفتاة، فتقدم نحوها الأخير وجلس على ركبته مقدمًا لها الورود، إلا أن الفتاة رفضت تناولها خجلًا وفرت من أمامه، وعبثًا حاول الشاب وزميلاتها اللحاق بها لتتركه وسط ذهوله وخجله من الموقف.

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