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رونالدو: أحتاج للكارهين.. فهم يجعلوني أقوى

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رونالدو: أحتاج للكارهين.. فهم يجعلوني أقوى رونالدو: أحتاج للكارهين.. فهم يجعلوني أقوى

أكد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أنه يحتاج لوجود الأشخاص الكارهين له حتى يصبح أقوى ويواصل التحسن بشكل دائم.

وتحدث صاروخ ماديرا مع صحيفة "التايمز" الإنجليزية قائلا:"أنا لست أكثر شخص متواضع في ذلك العالم، أنا أعترف بذلك الأمر".

واستدرك"أنا لست شخص مزيف، لكن أنا أحب التعلم ولا أجد أي مشكلة في وجود أشخاص يكرهونني".

وأردف"عندما أشعر بالكره ذلك يعطيني دفعة للتقدم، عندما ألعب خارج ملعب فريقي أو الكل يكون ضدي لكن ذلك جيد".

وأضاف"يجب أن نرى الشيء الجيد من الكارهين، أنا أحتاج لهم فهذا هو جزء من عملي، عندما يطلقون صافرات الاستهجان ضدي مع لمسي للكرة".

وأتم"ذلك الأمر بدأ معي حينما كنت في الـ18 أو الـ19 من عمري، وذلك لا يمثل مشكلة بالنسبة إلي بل يعطيني دافع للتقدم".

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فيديو اليوم السابع

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