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' ميسي يجعل برشلونة أفضل فريق في العالم '

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' ميسي يجعل برشلونة أفضل فريق في العالم ' ' ميسي يجعل برشلونة أفضل فريق في العالم '

يؤمن كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة أن وجود ليونيل في الملعب مع الفريق يجعله الأفضل في العالم بلا منازع.

ويغيب ميسي عن برشلونة بسبب الإصابة التي ضربته في لقاء البلوجرانا ولاس بالماس في الدوري الإسباني قبل شهر.

وتحدث برافو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا:"ميسي لاعب فريد من نوعه، هو يعطينا دفعة تجعلنا أفضل من أي فريق آخر، من المستحيل إيجاد بديل له".

واستدرك"لكن نحن لدينا العديد من اللاعبين الآخرين الذين يمتلكون إمكانيات جيدة مثل لويس سواريز ونيمار".

وأتم"سواريز ونيمار يجعلانا نشعر بالهدوء وتعرف عندما تكون هناك لحظة كبرى هامة للفريق، فإننا نعلم أنهم سيقدمون كل ما لديهم من أجل الفريق".

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