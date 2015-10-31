هل تعلم ماذا قدم أزار أمام ليفربول؟ صفر

شارك إيدن أزار لاعب تشيلسي في المباراة التي جمعت فريقه بمنافسه ليفربول لمدة 59 دقيقة قبل استبداله فهل تعلم ماذا قدم خلال مشاركته؟

واستضاف تشيلسي منافسه ليفربول يوم السبت في ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وخلال 59 دقيقة شارك فيها اللاعب البلجيكي كان حصيلة ما قدمه في المباراة هو صفر.

لم يخلق أزار ولا فرصة لتسجيل الأهداف لزملائه، لم يسدد أي مرة، لم يرواغ خصمه في أي مناسبة، ولم يرسل أي عرضية.

وواصل أزار بذلك أدائه المهتز مع تشيلسي خلال الموسم الجاري فحتى الآن لم يسجل أي هدف في كل المسابقات، وصنع ثلاثة أهداف فقط في 16 مباراة شارك فيها.