بالفيديو - رصاصة ' الرجل العادي ' تقتل الاستثنائي.. تشيلسي يغرق في أمواج ليفربول

"أنا الرجل العادي إذا أردتم وصفي" أول كلمات يورجن كلوب مع ليفربول. "أنا استثنائي" كلمة شهيرة من جوزيه مورينيو. والآن الرجل العادي "يقتل" الاستثنائي. ليفربول يفوز على تشيلسي.

ونجح ليفربول في الفوز على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف على ملعب الأخير في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي تقدم أولا عن طريق راميرس قبل أن يقلب ليفربول الطاولة بفضل البرازيلي فيليب كوتينيو وكريستيان بينتيكي.

بداية مفاجأة ورصاصة أولى

مفاجأة حضرها كلوب لجوزيه مورينيو. ليفربول بدون مهاجم أمام تشيلسي. إذ فضل كلوب وضع بينتيكي على مقاعد البدلاء على أن يشارك البرازيلي روبيرت فرمينو كمهاجم صريح.

على الجانب الأخر خرج سيسك فابريجاس ونيمانيا ماتيتش من التشكيل الأساسي لتشيلسي وحل جون أوبي ميكيل وأوسكار بدلا منهما.

وانطلقت إثارة المباراة سريعا فسجل راميرس الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وغابت الخطورة بشكل كبير في الشوط الأول حتى جاءت لحظة الرصاصة الأولى.

كوتينيو ولمسة برازيلية مبهرة تلدغ تشيلسي في الوقت القاتل من الشوط الأول.

لمسة كلوب وانتصار الريدز

في الشوط الثاني ليفربول ظهر أقوى وأفضل من أصحاب الأرض.

تدخل مورينيو فخرج إدين أزار وحل الشاب كينيدي بديلا له. قبل أن تبدأ لمسات كلوب أيضا.

يخرج جيمس ميلنر ويشارك بينتيكي ويهاجم ليفربول.

وفي الدقيقة 74 ومن جديد ظهر الرائع البرازيلي كوتينيو فتلاعب بدفاع تشيلسي وسجل الهدف الثاني لليفربول.

ومع اقتراب أحداث المباراة وجه بينتيكي الضربة القاضية لتشيلسي مورينيو وكتب انتصارا ثمينا هو الأول لليفربول كلوب في الدوري.

شاهد أهداف المباراة

وقبل المباراة أجمعت صحف إنجلترا على إن مواجهة ليفربول هي الفرصة الأخيرة لمورينيو وإلا .. والآن رصاصة كلوب قتلت الفرصة الأخيرة فهل يرحل مورينيو؟