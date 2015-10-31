بالصور.. إقبال كبير على ملتقى توظيف الشباب بالقليوبية

شهد ملتقى توظيف الشباب الذى نظمته محافظة القليوبية اليوم السبت، بالنادى الرياضى بمدينة الخانكة، إقبالا كبيرا من الشباب.>ويقام الملتقى الذى يوقف تلقى الطلبات فى السادسة مساء اليوم، بالتعاون مع بنك الطعام المصرى وجمعية أبناء الحجار للتنمية الاجتماعية ومشاركة شركات كوكا كولا وبى تك وجاليريا جروب (أفراد أمن) ومترو ماركت وخير زمان لتوفير 600 فرصة عمل للشباب.

وقالت نجوى العشيرى رئيس مجلس مدينة الخانكة، إن الشركات المساهمة فى الملتقى وضعت شرطا اساسياً ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما بمرتبات تتراوح بين 1200 و2000 جنيه حسب الخبرة والكفاءة واجتياز المقابلة الشخصية، لافتة إلى أن الملتقى استقبل حوالى 200 شاب تقدموا بطلبات حتى الآن.



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