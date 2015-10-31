بالصور.. محافظ الإسكندرية بالإنابة: الدولة تنتظر حلولا سريعة لمواجهة النوات

توجهت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة اليوم لمعاينة مصبات تصريف مياه الأمطار بجميع المنشآت التى تقع على الكورنيش، لاتخاذ ما يلزم بشأن فتح المصبات وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية، والعميد خالد صلاح مرفق مياه القوات المسلحة ود.وليد عبد العظيم المدير التنفيذى للمركز الهندسى جامعة الإسكندرية وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1620 .

تأتى تلك الجولة بناء على توجيهات القيادة السياسية والحكومة لإنقاذ الإسكندرية، وفى إطار المتابعة اليومية للدكتورة سعاد الخولى لما يحدث من إجراءات داخل المحافظة لمواجهة نوات الشتاء المتوقعة .

وخلال الجولة أكدت "الخولى" على أن أنظار الدولة تتجه إلينا لوضع الحلول السريعة لمواجهة النوات القادمة ووضع حلول مستقبلية من شأنها عدم تكرار ما حدث يوم الأحد الماضى، وأعطت الخولى تعليمات صارمة لفريق العمل المكون من محافظة الإسكندرية والصرف الصحى وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية تفعيلا للقرار رقم 1620 الذى أصدرته الخولى للعمل على حل المشكلة خلال أيام على المدى القصير والتحرك على أرض الواقع، وأمرت بتواجد كل مسئول فى موقعه ووضع خطة للتطهير اليومى لشنايش الأمطار، وأشادت الخولى بالتعاون المثمر للقوات المسلحة والتنفيذ السريع لتلك المقترحات.

كما تم الاتفاق على وضع خطط قصيرة المدى للعمل على حل المشكلة خلال أيام ومنها تطهير وتسليك الشنايش بشكل يومى وعمل مواسير لتصريف مياه الأمطار بالمنشآت الواقعة على الكورنيش وسيتم الانتهاء منها خلال يومين بالتعاون مع القوات المسلحة.

وتم وضع خطط مستقبيلة حيث سيتم طلب خرائط الشنايش لربط كل شنايش الكورنيش لعمل مصبات موازية بقطر 18 بوصة وعمل خطوط طرد إضافية بجانب الخطوط القديمة، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة.

هذا وتم الاتفاق على توقيع جميع مسئولى المنشآت على محضر يلزم الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

الجدير بالذكر أنه تم تكليف الصرف الصحى بتوفير سيارة نافورى أو مدمجة لتسليك الشنايش على مدار اليوم بصفة مستمرة فى نطاق كل حى، سيتم المعالجة الهندسية للشنايش التى بحاجة لذلك، وسيتم أخذ تعهد على كل منشأة بعدم غلق الشنيشة التى أمامها وفى حالة غلق أى منشأة للشنيشة التى أمامها سيتم محاسبة المنشأة وغلقها وتحرير محضر ضدها.

وتقدم شركة الصرف الصحى خطة تشغيل ملزمة ومتابعة مستمرة لسائقى عربات الكسح المتواجدة بالأحياء وشركة الصرف الصحى مع تحديد الوردية واسم السائق وأرقام هواتفهم المحمولة، وتخصيص ثلاث ورديات للعمل على كل سيارة نافورى، مع توفير عمال وفنيين مدربين للتطهير الشنايش وكذلك سائقين من قبل شركة الصرف الصحى، وتواجد المسئولين المشرفين على محطات الرفع فى توقيتات دورية على مدار اليوم والإعلان داخل المحطة عن أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة وإخطار المحافظة بهم، حصر جميع معدات وإمكانيات شركة وتحديد حالة الـــ 57 مصبا على طريق الكورنيش، هذا وسيتم توزيع طلمبات السحب والطرد الموجودة بالمخازن العامة وتوزيعها على الأحياء.



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