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وكيل تعليم الغربية تجتمع بمديرى مراحل التعليم وتشارك بمهرجان الشعر الدولى

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وكيل تعليم الغربية تجتمع بمديرى مراحل التعليم وتشارك بمهرجان الشعر الدولى وكيل تعليم الغربية تجتمع بمديرى مراحل التعليم وتشارك بمهرجان الشعر الدولى
اجتمعت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، بمديرى جميع مراحل التعليم العام، بمسرح مدرسة الأحمدية الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

شارك فى الاجتماع حمدى الغندور، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وعادل الجنزورى، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وجميع مديرى وأعضاء مراحل التعليم العام من رياض أطفال ورسمى لغات وابتدائى وإعدادى وثانوى.

على صعيد آخر شاركت وكيل الوزارة فى فعاليات مهرجان الشعر الدولى المقام بمدينة طنطا، تحت رعاية سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، والدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة.

ووجهت وكيل الوزارة، كلمة الترحيب لوفود الشعراء العربية والأجنبية التى شاركت فى المهرجان، من دول سلطنة عمان، الأردن، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والذين حضروا اليوم بمدرسة السلام الخاصة للغات، مؤكدة على أن هذا المهرجان هو التجربة الأولى لملتقى الثقافات العربية والدولية المقام بمدينة طنطا.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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