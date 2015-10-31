محافظ دمياط يستقبل وفد من "الرى" لبحث الخطة القومية للموارد المائية

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم، وفد من خبراء قطاع التخطيط بوزارة الرى برئاسة المهندس إبراهيم محمود وكيل وزارة الرى، والفريق الاستشارى لمشروع الخطة القومية لتنمية الموارد المائية برئاسة "روبرت سميث"، وحضر اللقاء المهندس محمد أبو الفتوح وكيل وزارة الرى بدمياط، حيث تم عرض مشروع الخطة القومية لتنمية الموارد المائية، وكافة التفاصيل والآليات المتعلقة بالتنفيذ داخل المحافظة.

وأوضح المهندس إبراهيم محمود، وكيل وزارة الرى، أنه تم اختيار محافظة دمياط ضمن خمس محافظات استرشادية لتنفيذ المشروع وإعداد خطط لتنمية الموارد المائية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلي تنمية الموارد المائية وضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، بالإضافة إلى حماية الصحة العامة والبيئة، مع الأخذ فى الاعتبار أى مستجدات تحيط بمنظومة الموارد المائية، مثل التغيرات المناخية، موضحاً أن المشروع ينفذ بالتكامل مع وزارة الزراعة والإسكان والصناعة والبيئة والصحة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية من خلال إنشاء وحدة للموارد المائية فى كل وزارة.

وأكد المحافظ علي اهتمامه بهذا المشروع القومى، وأن المحافظة ستقدم كل الدعم فى متابعة وإعداد الخطة القومية وتفعيل الآليات المتعلقة بالتنفيذ، لافتاً أنه في هذا الصدد تم إصدار قرار فى أول سبتمبر 2015 بتشكيل لجنة الموارد المائية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام وتضم مدير الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى، وكيل وزارة الصحة ورئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكيل وزارة الزراعة، مدير عام الطرق، مدير التخطيط والمتابعة بالديوان، كما أنه جارى تشكيل وحدة للموارد المائية لتجميع البيانات المطلوبة وإعداد التقارير بشأن تنفيذ الخطة.

من جانبه، أكد روبرت سميث ممثل الاتحاد الأوروبى ورئيس اللجنة الاستشارية إلى التحديات التى تواجه قطاع المياه مثل التغيرات المناخية ومشروعات التنمية أعالى النيل والزيادة السكانية، حيث سيتم عمل حصر للاحتياجات من المياه والتفكير في موارد جديدة واستخدامها بكفاءة عالية مع وضع أولويات وبدائل لخطة العمل، قائلاً: "إن دعم المحافظة للخطة على أرض الواقع سوف يكون له أكبر الأثر فى تنفيذ أنشطة المشروع.