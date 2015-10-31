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خروج إيفونا وعودة عمرو جمال والشيخ لقائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

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خروج إيفونا وعودة عمرو جمال والشيخ لقائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت خروج إيفونا وعودة عمرو جمال والشيخ لقائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

خرج ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي من قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة بتروجيت.

الأهلي يواجه بتروجيت يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وشارك إيفونا في الشوط الثاني من لقاء الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الثانية من المسابقة بعد تعافيه من الإصابة.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي عمرو جمال وأحمد الشيخ للظهور من جديد بعد الاستبعاد من اللقاء السابق.

كما تواصل غياب رامي ربيعة وباسم علي للإصابة إلى جانب حسام عاشور كذلك. بينما عاد صبري رحيل من جديد للظهور.

وضمت القائمة 20 لاعبا يستبعد منهم جوزيه بيسيرو المدير الفني لاعبين. وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مسعد عوض

الدفاع: أحمد حجازي - سعد سمير - محمد نجيب - محمد هاني - أحمد فتحي - حسين السيد - صبري رحيل

الوسط: صالح جمعة - أحمد الشيخ - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد سليمان - مؤمن زكريا - حسام غالي

الهجوم: عماد متعب - أحمد عبد الظاهر - جون أنطوي - عمرو جمال

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فيديو اليوم السابع