عماد الدين حسين : تغطية إعلامية جيدة في كارثة الطائرة الروسية

قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق، عماد الدين حسين، إن وسائل الإعلام المصرية تعاملت بشكل جيد في تغطيتها لحادثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء، مشيراً إلى وجود بعض التضارب في الأنباء مع بداية الحادثة.

وأوضح حسين، خلال لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى” المُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، اليوم السبت، أنّ وسائل الإعلام اعتمدت في البداية على التصريحات الإعلامية للمصادر الرسمية، ثم المصادر الخاصة من شهود العيان أو رجال الإسعاف.

وأضاف حسين أنّ طبيعة المنطقة الجبليّة ونشاط بعض الجماعات الإرهابية بتلك المنطقة شكَّل عائقا رئيسياً في تغطية الحدث، مشيداً بتعامل أجهزة الدولة، خاصة رئاسة الوزراء، بدء من إصادر بيانات عن الأوضاع، واجلاء جثث الضحايا من تلك المنطقة بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والمروحيات.