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«النائب العام» يوافق على إشراك لجنة روسية في تحقيقات حادث الطائرة

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«النائب العام» يوافق على إشراك لجنة روسية في تحقيقات حادث الطائرة «النائب العام» يوافق على إشراك لجنة روسية في تحقيقات حادث الطائرة

أرشيفية

وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على اشتراك لجنة حكومية روسية في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية في حادثة تحطم الطائرة الروسية صباح اليوم بسيناء.

وكان النائب العام، أمر بالتحفظ على حطام الطائرة المدنية الروسية المنكوبة التي سقطت في وقت سابق من اليوم السبت في وسط سيناء، والصندوق الأسود الخاص بكابينة القيادة والذي يحتوي على كافة الاتصالات اللاسلكية بين الطائرة وأبراج المراقبة، ومحادثات قائد الطائرة ومساعديه وأداء الطائرة وخط سيرها وظروف الرحلة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة.

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