مذكرة تفاهم مع رومانيا لتصنيع وتطوير عربات وجرارات السكة الحديد

التقى الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل مع مسئولي شركة “جرامبت” الرومانية المتخصصة في صناعة عربات وجرارات السكة الحديد وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروماني للاستثمار في إعادة تأهيل وتجديد وتطوير البنية الأساسية والمعدات والبنية المؤسسية ونظم الإدارة والتشغيل لورش السكة الحديد عربات وجرارات قام بتوقيع مذكرة التفاهم المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد.

واجتمع الجيوشي مع أصحاب الشركات المنفذة لمشروع التاكسي النهري حيث تعهد الجيوشي بإزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تواجه التشغيل وذلك من خلال التعاون مع محافظة القاهرة واستصدار الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء>

ومن جانبهم قال أصحاب شركات التاكسي النهري أنهم تقدموا بالمشروع منذ ثلاث سنوات وإلى الآن لم يتم استخراج رخصة التشغيل وهذا أدى إلى ضياع اكثر من 20 مليون فرانك سويسري استثمارات اجنبية بسبب التعقيدات الإدارية وخوف المسئولين من اتخاذ قرار التشغيل.

وأضافوا أصحاب شركات التاكسي أن مشروع التاكسي النهري بجانب انه سوف يزيد من فرص الاستثمار في النيل أيضا سوف يساهم في حل أزمة الموصلات من حلوان حتى القناطر الخيرية وكذلك توفير الوقود والوقت والجهد على المواطنين وتشغيل الشباب كما أضافوا أن البنية أساسية جاهزة للتشغيل ويوميا يتعرضون لخسائر بسبب التأخير.