محلل سياسي : التوترات مازالت قائمة بين الرياض وطهران

قال المحلل السياسي، طلال عوكل، إن هناك تجاهل عربي كبير للقضية الفلسطينية، سياسياً وشعبياً وإعلامياً، مضيفاً أنّ هذا التجاهل أحد أسباب اشتعال الهبة الشعبية.

وأوضح عوكل، خلال لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى” المُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، اليوم السبت، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنّ الاهتمام بالملف الفلسطيني في تلك المرحلة لم يكن على القدر المطلوب، واصفاً التغطية بأنّ بها قدراً من الانحياز.

وأضاف عوكل أنّ الصحف العربية خصّصت مساحة صغيرة لتناول الهبة الفلسطينية، كما أنّ ترتيبها لم يكن في الصدارة، وأرجع هذا إلى عدم تحول “الهبة” لـ”انتفاضة شاملة” بعد.

وعن الملف الإيراني، رأى عوكل أنّ جلوس السعودية وإيران على طاولة محادثات حول الملف السوري لن يؤثر بشكل جدي في التقارب، مؤكّدأ أنّ التوترات ستظل قائمة إلى حد كبير، لافتاً إلى أنّ الوضع السوري يفتح ملفات أخري بين البلدين، مثل: الأوضاع في اليمن، ودعم الشيعة في لبنان.

وشدّد عوكل على أهمية الدور السعودي في تلك المرحلة، ورأى أنّ على الرياض أن تدير الحوار مع الأطراف الأخرى، مثل: تركيا وإيران، مؤكّداً على غياب أي مشروع عربي لحل الأزمة السورية.