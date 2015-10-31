مصدر بـ”معهد ناصر”: في انتظار وصول ضحايا الطائرة الروسية

المراسل : أشرف البنا

قال مصدر أمني مسؤول بمستشفى معهد ناصر، إن المستشفى على أتم استعداد لاستقبال ضحايا حادث الطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت بسيناء، صباح اليوم، مشيراً إلى أنه إلى الآن لم يصل أيًا من ضحايا الحادث للمستشفى وأنهم في انتظار وصول الجثامين منذ صباح اليوم بعد علمهم بوقوع الحادث ونقل الضحايا لمعهد ناصر.

وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة “أونا”، أنه صدرت تعليمات للمستشفى بإعلان الطواريء ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضحايا الحادث.

كانت الطائرة الروسية طراز “آير باص” 321 أقلعت من مطار شرم الشيخ صباح اليوم متجهة إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية وتقل 224 شخصًا بينهم 7 من طاقم الرحلة وجميعهم من حاملي الجنسية الروسية.