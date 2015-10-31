«النائب العام» يستدعي مراقبي الطائرة المنكوبة لسماع شهادتهم وتفريغ الصندوق الأسود

قرر «النائب العام» المستشار نبيل أحمد صادق، استدعاء كلا من المسئولين عن المراقبة الأرضية ومراقبة الانطلاق وبرج المراقبة ومراقب المنطقة لسماع أقوالهم في حادثة تحطم الطائرة الروسية اليوم في شمال سيناء.

وكان النائب العام قرر التحفظ على حطام الطائرة المدنية الروسية المنكوبة التي سقطت في وقت سابق من اليوم السبت في وسط سيناء، والصندوق الأسود الخاص بكابينة القيادة الذي يحتوي على كافة الاتصالات اللاسلكية بين الطائرة وأبراج المراقبة ومحادثات قائد الطائرة ومساعديه وأداء الطائرة وخط سيرها وظروف الرحلة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة.

وانتقل فريق من محققي النيابة العامة، إلى مسرح الحادث لمعاينة حطام الطائرة التي سقطت في منطقة بئر بدا جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، كما انتقل الفريق الفني المختص من وزارة الطيران المدني الخاص بتحقيق الحوادث، لمباشرة الجانب الفني من التحقيقات.

وقررت النيابة تكليف الجهات الفنية المختصة بوزارة الطيران المدني، بالعثور على الصندوق الأسود الخاص وفحص محتوياته واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفريغه، لبيان الأسباب التي أدت لوقوع الحادث على وجه الدقة.