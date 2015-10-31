نيكول سابا:«النت» سبب خراب الوطن العربي.. وريهام سعيد تحتاج لطبيب نفسي

كتبت – انجي لطفي

تحل مساء اليوم السبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة جديدة من برنامج 100 سؤال على قناة “الحياة”.

واعترفت نيكول خلال الحلقة بعمرها الحقيقة لأول مرة، واعترفت أيضًا أنها خضعت لجراحة التجميل 3 مرات.

وأشارت إلى تفوق تامر حسني على عمرو دياب في التمثيل والغناء،

و رفضت الإعلان عن اسم مرشحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية، ووضحت حقيقة موقفها من ثورة 25 يناير،وأكدت أن الانترنت سبب خراب الوطن العربي، وان ريهام سعيد تحتاج الى طبيب نفسي.

وكشفت نيكول حقيقة تعمدها عدم مصافحة سيرين عبد النور في المطار، واعترفت أن هناك عدد كبير من الفنانين يتحايل ويشتري معجبين على مواقع التوصل الاجتماعي بينما رفضت هذا السلوك.

وتطرقت نيكول إلى حياتها الشخصية، واكدت ان زوجها يوسف الخال هو افضل ممثل في لبنان، بينما اعتبرت ابنتها خط أحمر أمام الإعلام.