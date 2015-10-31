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مواقع إخبارية تنقل خبرًا مغلوطًًا حول وصول الطائرة الروسية للأجواء التركية

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رويترز

رويترز

بعد انتشار خبر سقوط الطائرة الروسية في سيناء، صباح اليوم، نشرت عدد من المواقع الإلكترونية خبراً يؤكد أن طائرة الركاب المفقودة “سليمة” وغادرت الأجواء المصرية بسلام وأنها تعبر أجواء تركيا الآن، وذلك نقلاً عن وكالة “رويترز”.

بينما نفت مواقع إخبارية آخرى خبر سقوط الطائرة نقلاً عن مصادرها الخاصة، وأكدت أن الطائرة وصلت تركيا بسلام.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت خبراً، صباح اليوم، يعنوان: “مسؤول طيران مصري: طائرة الركاب المفقودة غادرت الأجواء المصرية بسلام”

ونقت “رويترز” عن مسؤول طيران مصري قوله إن طائرة الركاب التي فقد برج مطار شرم الشيخ الدولي الاتصال بها بعد إقلاعها من المطار صباح يوم السبت غادرت الأجواء المصرية بسلام واتصلت بالمراقبة الجوية في تركيا.

وقال رئيس الإدارة المركزية للجنة تحقيق حوداث الطيران أيمن المقدم “وكيل شركة الطيران الروسية أخبرنا بسلامة الطائرة الروسية التى فقدنا الاتصال معها.”

وأضاف “تعاملت مع المراقبة التركية وهى تعبر الأجواء التركية حاليا.”

وكانت من بين المواقع الإلكترونية التي نقلت الخبر عن “رويترز” دون التأكد من صحته:

 موقع اليوم السابع

اليوم السابع

موقع إعلام.أورج

إعلام أورج

موقع الأسبوع

الأسبوع

موقع البورصجية نيوز

البورصجية نيوز

موقع بوابة القاهرة

بوابة القاهرة

 موقع بوابة “الوطن”

بينما نفى موقع بوابة “الوطن”، على لسان مصادره الخاصة، سقوط الطائرة الروسية بسيناء مؤكداً أنها وصلت تركيا بسلام، وذلك من خلال خبرينهما:

الوطن 2

الخبر الأول على لسان مصدر في شركة “ميتينج بوينت” للسياحة، حيث  نفي المصدر سقوط طائرة مدنية روسية في سيناء، قائلا “الطائرة في طريقها إلى تركيا الآن، بعدما تعرضت لعطل في المحركات، ما أدى إلى اختفائها على شاشات الرادار”.

الوطن

الخبر الثاني نقلاً عن مصدر أمني بشمال سيناء، والذي أكد وصول طائرة الركاب الروسية إلى تركيا بسلام، و أن الطائرة تعرضت لفقد الاتصال بمطار القاهرة عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما دفع البعض للظن أنها سقطت بوسط سيناء، وأشارت “الوطن” إلى أن أنباء كانت قد تم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة تفيد بسقوط طائرة مدنية روسية في وسط سيناء.

 

 

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