صور| تكثيفات أمنية أمام مشرحة زينهم قبيل وصول الجثامين الروسية

كثفت قوات الأمن من تواجدها، اليوم السبت، أمام مشرحة زينهم، قبيل وصول الجثامين الروسية.

ووضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية أمام المشرحة، بالإضافة إلى إجراء التفتيشات الأمنية المشددة.

وكانت الطائرة الروسية تقل 214 مواطنًا روسياً و3 أوكرانيين، جاء ذلك في بيان السفارة.

وأضاف البيان أن من بين إجمالي 217 راكبًا كانت هناك 138 إمرأة و62 رجلاً و17 طفلاً.

وكانت الطائرة في طريقها من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إلى روسيا عندما تحطمت قرب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.