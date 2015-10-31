الطيران المدني: نقل 15 جثة إلى مشرحة زينهم

وصل رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل والوزراء المرافقون له، السبت، إلى مطار “كبريت”، حيث اجتمع مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحى، ومع قائد القوات الجوية، وأطلع على إجراءات إخلاء 15 جثة تم نقلها بالطائرات، توطئة لنقلها إلى مشرحة زينهم بالقاهرة.

وقام الفريق الطبي بترقيم الجثامين، التي تم العثور عليها في موقع الحادث، للبدء في أخذ العينات اللازمة وكافة الإجراءات لتيسير التعرف على الجثث.

وكان على متن الطائرة 214 راكب من روسيا و3 من أوكرانيا منهم 138 سيدة و62 رجل و17 طفل، بالإضافة إلى طاقم الطائرة.