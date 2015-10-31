لجنة تقييم الدعاية الإعلامية تكشف القنوات المخالفة في تغطية البرلمان

كتبت – إنجي لطفي

كشفت لجنة تقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية 2015،خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد صباح اليوم، عن القنوات التي خالفت المعايير المهنية خلال تغطيتها للانتخابات حيث جاءت قنوات الحياة ودريم وسي بي سي والمحور وصدي البلد والفراعين والعاصمة.

وقامت اللجنة برصد المخالفات من جانب سبع فضائيات خاصة ، تم تضمينها خلال الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر وهي قنوات الفراعين، العاصمة، صدى البلد، الحياة، دريم، المحور، سي بي سي.

وجاءت أبرز القنوات المخالفة على النحو التالي “31 مخالفة لقناة الفراعين، 18 مخالفة لقناة العاصمة، و 12 مخالفة لشبكة تلفزيون الحياة، 11 مخالفة لقناة صدى البلد، 10 مخالفات لـ سي بي سي، 8 مخالفات للمحور، و8 مخالفات أيضا لقناة دريم.

وكانت أبرز الانتهاكات في القنوات المخالفة على النحو التالي: التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم ، أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطن في العملية الانتخابية أو عرقلة إتمامها ، عدم الالتزام بالحيادية والمساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين، وعدم إتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج وأفكار المرشحين ،عدم التمييز بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية ، ظهور إعلاميين مترشحين في هيئة مقدمي برامج أو ضيوف

وأكد د. حسن عماد مكاوي رئيس اللجنة أن دور اللجنة الفعلي هو المتابعة والرصد لتلك المخالفات وإعداد تقرير بها ورفع تلك التقارير للجنة العليا للانتخابات التي تحدد طبيعة العقاب وتوقيته.

وأكد مكاوي أن اللجنة تعمل في إطار من الحيادية والموضوعية وهدفها هو ترشيد الأداء الإعلامي وليس تصيد الأخطاء

جدير بالذكر أن بعض القنوات قامت بعدم استكمال تلك البرامج التزاماً منها بقرارات اللجنة.