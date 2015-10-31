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المسئول الإعلامي في السفارة الروسية بالقاهرة: لا معلومات عن ناجيين

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المسئول الإعلامي في السفارة الروسية بالقاهرة: لا معلومات عن ناجيين المسئول الإعلامي في السفارة الروسية بالقاهرة: لا معلومات عن ناجيين

أرشيفية

قال المسئول الإعلامي في السفارة الروسية بالقاهرة أنطون شيربا، السبت، إنه لا معلومات عن ناجين في حادث تحطم طائرة الايرباص -321، فوق شبه جزيرة سيناء.

وأضاف شيربا  حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية ” sputink” أنه في الوقت الحالي، لا توجد أي معلومات عن ناجين في كارثة سقوط الطائرة الروسية”.

وكانت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت أصدرت بيانُا، أفادت به أن الجانب المصري يستعد حالياً لاستقبال طائرة من وكالة النقل الجوي الروسية ووزارة الدفاع المدني والطوارئ ومواجهة الكوارث الطبيعية الروسية.

وأوضحت السفارة أن السلطات المصرية بدأت بإرسال طائرات وسيارات في عملية بحث وإنقاذ في المنطقة، التي شهدت سقوط الطائرة وأن المصرية قدمت تعازيها الحارة للجانب الروسي بوقوع هذه الكارثة.

وخصصت السفارة خط ساخن رقم 810201280095099، لتلقي الاتصالات حول حادث تحطم طائرة “شارتر” الروسية، صباح اليوم في شبه جزيرة سيناء.

 

 

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