بالصور.. آلاف يشاركون فى تشييع 5 فلسطينيين قتلوا على يد الاحتلال بالضفة

شارك الاف الفلسطينيين اليوم السبت فى تشييع جثامين خمسة فلطسينيين قتلوا فى موجة أعمال العنف الاخيرة فى مدينة الخليل فى الضفة الغربية.

وسلمت اسرائيل الجثامين فى ساعة متأخرة من مساء امس الجمعة بعد احتجازها لبعض الوقت لانها لمهاجمين، والجثامين لشبان تتراوح اعمارهم بين 15 و18 عاما من بينهم فتاتان.

وفى وقت سابق اليوم قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أطلقت الرصاص على فلسطينى يحمل سكينا فأردته قتيلا فى الضفة الغربية، وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الفلسطينى ركض باتجاه رجل أمن عند نقطة تفتيش بشمال الضفة الغربية وأن رجل الأمن أمره بالتوقف.

وزادت وتيرة العنف الحالية -وهى الأسوأ منذ حرب غزة عام 2014- لأسباب منها التوترات بسبب تزايد زيارات اليهود لحرم المسجد الأقصى والذى يعتبره الفلسطينيون انتهاكا "للوضع القائم" الذى يمنع غير المسلمين من الصلاة فى المكان.



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