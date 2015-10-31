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أمير الكويت يعزى بوتين فى ضحايا حادث سقوط الطائرة المنكوبة

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أمير الكويت يعزى بوتين فى ضحايا حادث سقوط الطائرة المنكوبة أمير الكويت يعزى بوتين فى ضحايا حادث سقوط الطائرة المنكوبة

>بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب الروسى بضحايا حادث سقوط طائرة الركاب الروسية من المواطنين الروس بالقرب من جنوبى مدينة العريش فى سيناء، راجيا للضحايا الرحمة ولذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب الروسى بضحايا حادث سقوط طائرة الركاب الروسية راجيا للضحايا الرحمة.

وفى ذات السياق بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

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