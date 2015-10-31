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التحالف الدولى يعلن تنفيذ 7 ضربات جوية بسوريا و14 بالعراق ضد تنظيم داعش

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التحالف الدولى يعلن تنفيذ 7 ضربات جوية بسوريا و14 بالعراق ضد تنظيم داعش التحالف الدولى يعلن تنفيذ 7 ضربات جوية بسوريا و14 بالعراق ضد تنظيم داعش

>قال التحالف العسكرى الذى تقوده الولايات المتحدة فى بيان اليوم السبت إنه وجه سبع ضربات جوية إلى تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا و14 ضربة فى العراق أمس، وذكر البيان أن أربعا من الضربات بسوريا تركزت حول دير الزور وأصابت نقطة لتجميع النفط الخام يديرها التنظيم ومضخة بترول ودمرت رافعة ومضخة متنقلة.

ونفذ التحالف الضربات الأخرى قرب معقل الدولة الإسلامية فى الرقة والهول، ويجئ تكثيف الضربات فى سوريا فى وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها سترسل ما يقل قليلا عن 50 من ضباط العمليات الخاصة إلى شمال سوريا فى أول نشر لقوات برية أمريكية هناك. وشن التحالف ضربتين جويتين فى سوريا فى الأسبوع السابق.

وفى العراق قال البيان إن التحالف وجه أربع ضربات جوية قرب الرمادى وأصاب وحدات تكتيكية وأسلحة و"حرم داعش من الوصول إلى المنطقة". وتسعى القوات العراقية لاستعادة الرمادى منذ سيطر عليها التنظيم فى مايو الماضى.

وقال التحالف إنه صوب أربع ضربات أخرى لمنطقة قريبة من مدينة سنجار ووجه ضربة قرب كل من القائم وكيسيك والموصل والقيارة والسلطان عبد الله وتلعفر.

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