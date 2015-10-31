القوات العراقية تدمر 8 مواقع لمسلحى "داعش" بالمحور الشمالى للأنبار

>دمرت القوات العراقية بالمحور الشمالى بالأنبار بإسناد طيران التحالف الدولى ثمانية من مواقع لتنظيم داعش الإرهابى وقتل من فيها فى منطقتى البوذياب والبوفراج.

وقالت مصادر أمنية ومحلية أن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب العراقى تمكنت اليوم السبت من تحرير منطقة المجمع السكنى فى منطقة "7 كيلو" غربى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق،

وأشارت إلى أن خسائر بشرية ومادية كبيرة لحقت بداعش قبل أن تفرض القوات العراقية سيطرتها بشكل كامل على المجمع السكنى.

وأكد قائد القوات البرية العراقية الفريق رياض جلال أنه رغم الظروف الجوية الصعبة التى حاول داعش استغلالها للقيام بالهجوم على مواقع القوات المسلحة والحشد الشعبى فى المناطق التى تم تحريرها من قبضة التنظيم.

وقال رياض- فى تصريح صحفى اليوم- أن القوات تصدت لهجمات داعش ودمرت معداته وقتلت أعدادا كبيرة من الإرهابيين بالتعاون مع القوة الجوية وطيران الجيش العراقى، مشيرا إلى أنه تم تدمير العديد من السيارات المفخخة وأسلحة لداعش.

وأكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت تحرير 204 قرى وقضاء خلال معارك صلاح الدين، وقتل 101 إرهابى وتفجير 85 منزلا مفخخا، ومعالجة 300 أخرى، وفككت 474 عبوة ناسفة.

وقال جودت- فى مؤتمر صحفى فى بغداد اليوم- أن أنشأت خطوط صد تحت سيطرتها باتجاه قضاء الشرقاط شمالى محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أنه تم ضبط 12 سيارة مفخخة لداعش.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت يوم الثلاثاء 20 أكتوبر تحرير قضاء "بيجي" بصلاح الدين شمالى العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى بالكامل، بما فى ذلك مصفي"بيجي" النفطى يعد أكبر مصافى العراق، وكانت تنتج 300 ألف برميل يوميا، وتغطى ما نسبته 40% من احتياجات العراق من المشتقات النفطية، ومنطقتى البوجوارى والـ 600 وناحية الصينية وقرى شويش والهنشى من مسلحى داعش.. وأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى أعلن فى 12 أكتوبر 2015م انطلاق المرحلة الثانية لعمليات "لبيك يا رسول الله" لتحرير كامل محأفظة صلاح الدين.

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