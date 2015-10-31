إصابة عشرات الفلسطينيين عقب تشييع جثامين 5 شهداء بالخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم السبت إثر مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة باب الزواية بمدينة الخليل، عقب تشييع جثامين 5 شهداء من أبنائهم سلمهم إليهم جيش الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين أثناء المواجهات ما تسبب فى إصابة العديد بالاختناق وبجروح متفرقة فى أنحاء أجسادهم وتم نقلهم لتلقى العلاج.

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