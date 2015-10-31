إصابة عشرات الفلسطينيين عقب تشييع جثامين 5 شهداء بالخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم السبت إثر مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة باب الزواية بمدينة الخليل، عقب تشييع جثامين 5 شهداء من أبنائهم سلمهم إليهم جيش الاحتلال.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين أثناء المواجهات ما تسبب فى إصابة العديد بالاختناق وبجروح متفرقة فى أنحاء أجسادهم وتم نقلهم لتلقى العلاج.
وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين أثناء المواجهات ما تسبب فى إصابة العديد بالاختناق وبجروح متفرقة فى أنحاء أجسادهم وتم نقلهم لتلقى العلاج.
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