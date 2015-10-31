بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال التطوير بوحدة مرور دمنهور

قام اليوم الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بتفقد وحدة مرور البحيرة بمدينة دمنهور، حيث تفقد أقسام استخراج التراخيص والحاسب الآلى وقطعة الأرض الفضاء التابعة للوحدة، على مساحة 2000 م2 المقرر إنشاء مبنى إدارى عليها.

كما تفقد سلطان صالة الانتظار التى قامت الوحدة المحلية بتنفيذها وتزويدها بالمظلات والمقاعد للعمل على راحة المواطنين، وكذلك المكاتب الإدارية ووحدة مباحث المرور، وغرفة المراقبة الجارى تجهيزها لمتابعة جميع شوارع دمنهور من خلال كاميرات مراقبة.

والتقى المحافظ ببعض المترددين على الوحدة ووجه بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالموطنين وبحث إمكانية نقل وحدة الاستعلام الأمنى إلى وحدة المرور للتيسير على المواطنين ووجه بسرعة تطبيق الاستدعاء الإلكترونى لتيسير الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات ووجه الوحدة المحلية برصف الشارع الجانبى لوحدة المرور وتشجيره ودهان الأرصفة الخاصة به.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء هاني خير مدير إدارة مرور البحيرة، والعميد مجدى محيى ـ وكيل الإدارة، والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور.



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