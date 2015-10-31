أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم -
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد -
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا -
صور| الاحتفال بيوم اليتيم في حديقة التاريخ ببورسعيد -
حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال التطوير بوحدة مرور دمنهور

Google+ Print
بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال التطوير بوحدة مرور دمنهور بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال التطوير بوحدة مرور دمنهور
قام اليوم الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بتفقد وحدة مرور البحيرة بمدينة دمنهور، حيث تفقد أقسام استخراج التراخيص والحاسب الآلى وقطعة الأرض الفضاء التابعة للوحدة، على مساحة 2000 م2 المقرر إنشاء مبنى إدارى عليها.

كما تفقد سلطان صالة الانتظار التى قامت الوحدة المحلية بتنفيذها وتزويدها بالمظلات والمقاعد للعمل على راحة المواطنين، وكذلك المكاتب الإدارية ووحدة مباحث المرور، وغرفة المراقبة الجارى تجهيزها لمتابعة جميع شوارع دمنهور من خلال كاميرات مراقبة.

والتقى المحافظ ببعض المترددين على الوحدة ووجه بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالموطنين وبحث إمكانية نقل وحدة الاستعلام الأمنى إلى وحدة المرور للتيسير على المواطنين ووجه بسرعة تطبيق الاستدعاء الإلكترونى لتيسير الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات ووجه الوحدة المحلية برصف الشارع الجانبى لوحدة المرور وتشجيره ودهان الأرصفة الخاصة به.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء هاني خير مدير إدارة مرور البحيرة، والعميد مجدى محيى ـ وكيل الإدارة، والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365