بالصور.. مرشح فى بنها ينظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء والرياضيين

نظم عمرو حسنى المرشح لانتخابات مجلس النواب فردى مستقل عن دائرة مركز بنها احتفالية كبرى لأهالى دجوى والشرفاء وساحل دجوى ببنها لتكريم أسر الشهداء وأبنائهم وعدد من الفائزين فى البطولة الرياضية التى تم تنظيمها بمركز شباب ساحل دجوى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وشهدت الاحتفالية هتافات مؤيدة للمرشح وسط حضور كبير من أبناء وأهالى مركز بنها وقراها وقال عمرو حسنى إنه قد تم منح رحلات عمره لأسر الشهداء وهم زوجة الشهيد زكريا الميقاتى ووالدة الشهيد محمود ربيع وزوجة الشهيد جمال شحاته مع تكريم عدد من الرياضيين بمراكز شباب القرى.
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