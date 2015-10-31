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بالصور.. مرشح فى بنها ينظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء والرياضيين

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بالصور.. مرشح فى بنها ينظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء والرياضيين بالصور.. مرشح فى بنها ينظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء والرياضيين
نظم عمرو حسنى المرشح لانتخابات مجلس النواب فردى مستقل عن دائرة مركز بنها احتفالية كبرى لأهالى دجوى والشرفاء وساحل دجوى ببنها لتكريم أسر الشهداء وأبنائهم وعدد من الفائزين فى البطولة الرياضية التى تم تنظيمها بمركز شباب ساحل دجوى.

وشهدت الاحتفالية هتافات مؤيدة للمرشح وسط حضور كبير من أبناء وأهالى مركز بنها وقراها وقال عمرو حسنى إنه قد تم منح رحلات عمره لأسر الشهداء وهم زوجة الشهيد زكريا الميقاتى ووالدة الشهيد محمود ربيع وزوجة الشهيد جمال شحاته مع تكريم عدد من الرياضيين بمراكز شباب القرى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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