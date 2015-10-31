أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم -
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد -
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا -
صور| الاحتفال بيوم اليتيم في حديقة التاريخ ببورسعيد -
حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة القليوبية: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف مليون و150 ألف طفل

Google+ Print
صحة القليوبية: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف مليون و150 ألف طفل صحة القليوبية: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف مليون و150 ألف طفل
قال الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية تستهدف مليون و150طفلا من عمر 9 شهور حتى10 سنوات.

وأضاف لاشين، فى بيان له اليوم، أن إدارة الطب الوقائى دربت خلال الفترة الماضية 860 فريقا ينتشرون اليوم بالوحدات الصحية بالقري، والمراكز الطبية الحضرية، والحضانات والمدارس ويتم تطعيم التلاميذ حتى الصف الخامس الابتدائى.

وأشار لاشين إلى أن المديرية شكلت غرفة عمليات تعمل على مدى 24 ساعة في اليوم لتلقي كافة المشاكل والمعوقات خلال فترة الحملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365