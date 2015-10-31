صحة القليوبية: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف مليون و150 ألف طفل

قال الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية تستهدف مليون و150طفلا من عمر 9 شهور حتى10 سنوات.

وأضاف لاشين، فى بيان له اليوم، أن إدارة الطب الوقائى دربت خلال الفترة الماضية 860 فريقا ينتشرون اليوم بالوحدات الصحية بالقري، والمراكز الطبية الحضرية، والحضانات والمدارس ويتم تطعيم التلاميذ حتى الصف الخامس الابتدائى.

وأشار لاشين إلى أن المديرية شكلت غرفة عمليات تعمل على مدى 24 ساعة في اليوم لتلقي كافة المشاكل والمعوقات خلال فترة الحملة.