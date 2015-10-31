تخصص 800 مترا لإقامة موقف سيارات أجرة تيسيرًا على طلاب جامعة سوهاج الجديدة

قرر الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، تخصيص مساحة 800 متر مربع وذلك لإقامة موقف خاص بسيارت الأجرة بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل .

وأوضح نور الدين فى بيان له اليوم، أن الهدف من تخصيص تلك المساحة هى خدمة طلاب الجامعة الجديدة تيسيرا عليهم فى عملية الذهاب والعودة وأنه سوف يتم الإنتهاء الانتهاء من انشاء واقامة الموقف قريبا تمهيدا لدخوله الخدمة بغرض استيعاب الاعداد الكبيرة من السيارات.

ومن جانبه اضاف المهندس حسين محمدين مدير الادارة الهندسية بالجامعة انه سوف يتم اقامة مظلات وتوصيل كافة المرافق اللازمة وإمداد الموقف بمبردات مياه ومراحيض عمومية وبوفيه لخدمة السائقين وأن فكرة إقامة الموقف جاءت بناءا على تعليمات الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة وأن هناك مشروعات خدمية أخرى سوف يتم تنفيذها تيسيرا على الطلاب بالجامعة الجديدة .

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