أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم -
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد -
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا -
صور| الاحتفال بيوم اليتيم في حديقة التاريخ ببورسعيد -
حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تخصص 800 مترا لإقامة موقف سيارات أجرة تيسيرًا على طلاب جامعة سوهاج الجديدة

Google+ Print
تخصص 800 مترا لإقامة موقف سيارات أجرة تيسيرًا على طلاب جامعة سوهاج الجديدة تخصص 800 مترا لإقامة موقف سيارات أجرة تيسيرًا على طلاب جامعة سوهاج الجديدة
قرر الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، تخصيص مساحة 800 متر مربع وذلك لإقامة موقف خاص بسيارت الأجرة بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل .

وأوضح نور الدين فى بيان له اليوم، أن الهدف من تخصيص تلك المساحة هى خدمة طلاب الجامعة الجديدة تيسيرا عليهم فى عملية الذهاب والعودة وأنه سوف يتم الإنتهاء الانتهاء من انشاء واقامة الموقف قريبا تمهيدا لدخوله الخدمة بغرض استيعاب الاعداد الكبيرة من السيارات.

ومن جانبه اضاف المهندس حسين محمدين مدير الادارة الهندسية بالجامعة انه سوف يتم اقامة مظلات وتوصيل كافة المرافق اللازمة وإمداد الموقف بمبردات مياه ومراحيض عمومية وبوفيه لخدمة السائقين وأن فكرة إقامة الموقف جاءت بناءا على تعليمات الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة وأن هناك مشروعات خدمية أخرى سوف يتم تنفيذها تيسيرا على الطلاب بالجامعة الجديدة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365