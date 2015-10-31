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مدير أمن البحر الأحمر يكرم 4 ضباط مباحث تقديرا لجهودهم فى العمل

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مدير أمن البحر الأحمر يكرم 4 ضباط مباحث تقديرا لجهودهم فى العمل مدير أمن البحر الأحمر يكرم 4 ضباط مباحث تقديرا لجهودهم فى العمل
كرم اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، 4 ضباط من إدارة البحث الجنائى بالمديرية تقديرا لجهودهم ولما بذلوه من جهد مخلص وصدق فى الأداء وأمانة فى العمل خلال الفترة المنقضية، وتم تكريمهم بشهادة تقدير وحافز مادى.

تم تكريم الرائد أسامة مهران معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة، وكذلك النقيب طارق سكر معاون مباحث قسم ثان الغردقة والنقيب الحسينى حلمى معاون مباحث قسم سفاجا والنقيب خالد أبو ستيت معاون مباحث قسم شرطة رأس غارب، وذلك بحضور اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى، وكذلك النقيب محمد طعيمة من العلاقات العامة بمديرية أمن البحر الأحمر.

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مصر 365