الأورمان تفحص 514 حالة ضمن القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان فرع المنوفية قافلة طبية لعلاج أمراض العيون، وتم فحص 514 حالة بقرية سمادون مركز أشمون.

وأوضح عادل دورغام، مدير الجمعية، فى تصريحات صحفية، أن نتائج الفحص أسفرت عن ضرورة إجراء عمليات مختلفة لبعض الحالات وسيتم إجراء هذه العمليات خلال شهر نوفمبر، بمركز عين العالم للعيون بعابدين، عن طريق أطباء متخصصين بأمراض العيون.

جدير بالذكر أن هذه العمليات تتم عن طريق الاستعلام عن المتقدمين لتحديد مدى استحقاقهم لإجراء هذه العمليات لمحدودى الدخل غير القادرين على الإنفاق على تكلفة هذه العمليات.



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