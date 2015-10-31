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وزير النقل الروسي: لا حديث عن الطائرة المنكوبة قبل إجراء تحقيق دولي

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وزير النقل الروسي: لا حديث عن الطائرة المنكوبة قبل إجراء تحقيق دولي وزير النقل الروسي: لا حديث عن الطائرة المنكوبة قبل إجراء تحقيق دولي

مكسيم سوكولوف – وزير النقل الروسي

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، إنه لا مجال للحديث عن أسباب حادث الطائرة المنكوبة التابعة لشركة طيران «كوغاليمافيا» من طراز “ايرباص 321″ إلا بعد إتمام التحقيق الذي يجب أن يكون دوليًا.

وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلا عن الوزير أنه من المتوقع فتح تحقيق دولي في حادث طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية في شبة جزيرة سيناء.

وقال “سوكولوف”، إنه لا يستطيع أن يتحدث حول أسباب الحادث قبل أن يجرى الكشف عنها نتيجة تحقيق يتناول ملابسات الحادث بالتحليل، مؤكدًا أنه لا مجال للحديث عن الأسباب إلا بعد انتهاء التحقيق الدولي الذي لا بد من مشاركة روسيا فيه.

وكانت الطائرة الروسية طراز “آير باص” 321 أقلعت من مطار شرم الشيخ  صباح اليوم متجهة إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية وتقل 224 سخصًا بينهم 7 من طاقم الرحلة وجميعهم من حاملي الجنسية الروسية.

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