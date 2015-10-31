سفارة روسيا بالقاهرة تخصص خطًا ساخنًا لأهالي ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، تخصيص خط ساخن رقم (810201280095099) لتلقي الاتصالات حول حادث سقوط الطائرة الروسية صباح اليوم، في شبه جزيرة سيناء جنوب مدينة العريش وعلى متنها 212 مسافرًا بجانب 7 أفراد من طاقم الطائرة في رحلة من مدينة شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج.

وأضافت -فى بيان-أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن الجانب المصري يستعد حاليًا لاستقبال طائرة من وكالة النقل الجوي الروسية ووزارة الدفاع المدني والطوارئ ومواجهة الكوارث الطبيعية الروسية، مشيرًة إلى عدم توافر معلومات عن أي ناجين في هذا الحادث.

وأوضح البيان أن السلطات المصرية بدأت فى إرسال طائرات وسيارات في عملية بحث وإنقاذ في المنطقة التي شهدت سقوط الطائرة لافتًا إلى أن الحكومة المصرية قدمت تعازيها الحارة للجانب الروسي لوقوع هذه الكارثة.