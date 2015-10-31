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«الوزراء»: استمرار انتشال الجثث من موقع تحطم الطائرة الروسية

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«الوزراء»: استمرار انتشال الجثث من موقع تحطم الطائرة الروسية «الوزراء»: استمرار انتشال الجثث من موقع تحطم الطائرة الروسية

أرشيفية

أكد السفير حسام قاويش،المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريح خاص لوكالة  ”ONA”،  استمرار توالي عمليات انتشال جثث ركاب الطائرة الروسية المنكوبة، شمال بسيناء اليوم السبت.

وكان قاويش قد أعلن، تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الطيران المدني، والسياحة، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدفاع، والخارجية، وهيئة الإسعاف.

تم توجيه عدد 50 سيارة إسعاف إلى منطقة الحطام لنقل أي جرحى وحالات الوفاة، بالإضافة إلى عمليات الإخلاء التي تتم بالطائرات من الموقع إلى مطار ألماظة ومطارات أخرى بالقرب من القاهرة، حيث سيتم نقل أي جرحى لمستشفى معهد ناصر ودار الشفاء، والجثامين إلى مشرحة زينهم.

 

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