عصام الأمير: سنتقدم بشكوى رسمية ضد “MBC”

كتبت: إنجي لطفي

قال عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن حملة الهجوم التى تقودها (إم بى سى mbc ) ضد التليفزيون المصري أثارت حالة غليان وسط أبناء ماسبيرو بسبب البذاءات والسخرية من التليفزيون المصرى، واصفاً ما حدث بأنه تجاوز من mbc مصر.

وتساءل الأمير هل نرد بالمثل؟ فى الوقت الذى من المفترض أننا نحاول فيه أن نحافظ على العلاقات المصرية السعودية، ولكن تلك الحالة من السخرية المريرة والتى لم تحترم أى معايير تستوجب التقدم بشكوى رسمية إلى المنطقة الحرة الإعلامية مرفق معها شريط الحلقة، لأن ما قام به مقدم الحلقة يعد تجاوزاً للمهنية، وسأطالب المنطقة الحرة باتخاذ إجراءات فاعلة ضد القناة لأننا أعضاء فى مجلس الإدارة.

وأضاف الأمير أننا فى انتظار اعتذار رسمى من إدارة mbc مستنكراً بشدة ما حدث، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بالمهنية وأن هذا الهجوم من القناة غير مبرر ويحمل العديد من علامات الاستفهام، ومن هذا المنطلق أسأل القائمين على القناة كم عدد العمالة المصرية داخل mbc وهل تستطيعون الاستغناء عنها؟ وأضاف الأمير لا أستطيع أن ألجأ إلى نفس الطريقة وأوجه شاشات التليفزيون المصرى للرد على ما قام به أكرم حسنى فى حلقته على mbc مصر، فنحن تليفزيون دولة وليس من دورنا الدخول فى تصفية الحسابات مع أحد ولكن هناك إجراءات رسمية نعرف طريقها.

وأشار الأمير إلى أن قيام المذيع ببث مواد قديمة يعود تاريخ انتهائها لأكثر من 20 سنة يثير علامات الاستفهام، حيث كانت تلك تفاصيل وشكل الحياة فى ذلك الوقت.

وأضاف الأمير أن التليفزيون المصرى لا يستطيع أحد أن ينكر دوره فى الثقافة العربية، فهم يتحدثون عن أقدم تليفزيونات المنطقة ويصل عمره إلى 55 عاما، أما الإذاعة المصرية عمرها 81 عاما وإعلاميونا هم الذين أسسوا وأطلقوا إذاعات فى الدول العربية، ولا أظن أن ما خرج فى هذه الحلقة يرضى أحداً من الإخوة الأشقاء السعوديين المسئولين عن القناة.

وكانت قناة إم بى سى مصر عرضت أمس أغنية للإعلامى أكرم حسنى الشهير بـ”أبو حفيظة” يسخر خلالها من الإعلام المصرى والتلفيزيون المصري.