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فساتين سهرة مذهلة، استوحيها من نجمتك المفضلة!

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فساتين سهرة مذهلة، استوحيها من نجمتك المفضلة! فساتين سهرة مذهلة، استوحيها من نجمتك المفضلة!

السبت 31-10-2015 14:25

عند اختيار فساتين السهرة، كثيراً ما نقع في الحيرة، من ناحية اللون الذي نرغب به، التصميم، القماش، أو القصة. لهذا، يستغرق الأمر طويلاً قبل أن نجد ما نبحث عنه، ونصيحتنا لك في هذه الحالة أن تشاهدي خيارات النجمات من الفساتين الرسمية وتستوحي من النجمة المفضلة بالنسبة لك. 

فساتين ديور تزين إطلالات النجمات

وهذا الأسبوع كان حافلاً بالإطلالات المذهلة وفساتين السهرات المميزة التي تألقت بها النجمات في مختلف المناسبات وعلى السجادة الحمراء. وستجدين ضمن هذه الخيارات ما تبحثين عنه بالتأكيد. 
ففي حال رغبت بفستان من قماش الترتر، بإمكاتك أن تستوحي من "هيفا هبي" وفستانها من تصميم "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، أو من النجمة "كايت هادسون" Kate Hudson التي اختارت فستاناً ذهبياً براقاً، أو من سيرين عبد النور التي بدت جميلة جداً في فستان أسود لامع.
أما إذا كنت تفضلين اللون الأبيض، فيمكنك السير على خطى "اليسا" التي اختارت فستاناً من "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، أو الممثلة المخضرمة "كايت بلانشيت" Cate Blanchett التي بدت إطلالتها غاية في الرقي بفستان من "ألكسندر ماكوين" Alexander McQueen، ونجوى كرم التي اختارت إطلالة ملكية بفستان مزين بالورود. 
ولعاشقات الدانتيل، بإمكانكن أن تستوحين من "كارلي كلوس" Karlie Kloss بفستانها الأسود الأنيق أو من "جيسيكا بيل" في فستانها المزين بالكشاكش.  
ولكل من ترغب بإطلالة فاخرة مرصعة بالكريستال، بإمكانها أن تحذو حذو "ميريام فارس"، أو "أليكسا تشانغ" Alexa Chung وفستانها الرائع من "فالنتينو" Valentino

فساتين مذهلة اختارتها النجمات هذا الأسبوع، شاهديها هنا، واستوحي منها أجمل الخيارات. 

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