ديور تفتتح البوتيك الثاني في الرياض

يقع البوتيك في سنتريا مول، الرياض، الوجهة الرائدة في عالم الأزياء في المملكة العربيّة السعوديّة، وهو مستوحى من التصميم الأصلي لبوتيك "ديور" Dior في باريس، في 30 جادة "مونتان" Montaigne، مع الحفاظ على عناصر القرن الثامن عشر ومزجها مع عناصر عصرية للحصول على تصميمٍ متناغمٍ ما بين الأناقة التقليدية والعصرية لـ"ديور" Dior. تتزيّن واجهة البوتيك من الجهة الخارجيّة للمول بأعمال فنّية لـ"ماتس غوستافسون". ويضمّ البوتيك الجديد أحدث مجموعات الألبسة الجاهزة النسائيّة من تصميم "راف سيمونز".

ويتكامل الحجر الجيري الكلاسيكيّ مع السجاد الحريريّ الرماديّ والكراسي البيضاويّة الشكل والأرائك بأسلوب لويس السادس عشر الحديث، بالإضافة إلى قطعٍ من الفنّ المعاصر على غرار الطاولة المعدنيّة من تصميم "كريستوف ديلكور"، ومصباح من تصميم "ألكساندر لامونت"، أو حتى مقعد فضّي من تصميم "هايمان"، ليحظى العملاء ببيئة معاصرة وفخمة في آنٍ واحد، تُعيد إلى الأذهان الشقق الباريسيّة الأنيقة.

في الطابق الأرضيّ، سيجد العملاء حقائب اليد والأحذية المميّزة من تصميم "ديور" Dior ويتمّ عرض كلّ منها في مكانٍ مخصّص له. كما ثمة قسم خاص للساعات في الطابق الأرضيّ، مع قاعة للساعات مخصّصة للشخصيات البارزة. أمّا الألبسة الجاهزة فنجدها في الطابق الأوّل، حيث هناك صالون حصريّ للشخصيات البارزة ويمكن استخدامه للمواعيد الخاصة. هذا الصالون المخصّص للشخصيات البارزة يُشعر الزوار بأنّهم مدعويّن إلى صالون السيد "ديور" Dior الخاص، وهو مزيّن بكونسول من تصميم "ستيفان ليو"، بالإضافة إلى مصباح من تصميم "لوران شوفا"، وطاولة من أغصان شجيرة الورد في الوسط من تصميم "جنجر أند جاغر".

يقدّم بوتيك "ديور" Dior الجديد بيئة راقية تعكس رموز دار "ديور" Dior التي تجسّد الإرث العريق، والأناقة الأزلية والفخامة والإبداع. تجتمع كلّ عناصر البوتيك بدقّة وأناقة لتستعرض عالم "ديور" Dior الحصريّ.